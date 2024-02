POL-WE: Ranstadt: 82-Jähriger vermisst

Friedberg (ots) - -- Ober-Mörlen: Gestern Nachmittag, gegen 15.30 Uhr entdeckten Passanten an einem Baum im Feld in der Verlängerung der Dr.-Werner-Stoll-Straße einen in einer Leine verfangenen Steinkauz. Der linke Flügel des Vogels war von einer Leine umwickelt, die wiederum an einem an dem Baumstamm angelehnten Ast umwunden war. Nachdem er aus dieser Lage befreit ...

mehr