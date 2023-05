Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei fragt: Wo ist Armin Hermann C. aus Friedberg?

Friedberg (ots)

+++

Seit Samstagnachmittag wird der 63-jährige Armin Hermann C. aus Friedberg vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Herr C. letztmals am 27.05.2023 gegen 12 Uhr auf dem Bauernmarkt an der Konstablerwache in Frankfurt am Main gesehen.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er bekleidet mit weißem Poloshirt, dunkler Bluejeans sowie eleganten, dunkelblauen Wildlederschuhen. Herr C. ist etwa 175 - 178 cm groß und korpulent. Er hat grüne Augen und trägt das blonde Haar sehr kurz.

Die Polizei fragt: Wer hat Herrn C. seither gesehen oder kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010 an die Friedberger Polizeistation oder jede andere Polizeidienststelle.

Das beigefügte Foto wurde vor etwa 2 Jahren aufgenommen. Dieses zeigt den Vermissten Armin Hermann C. aus Friedberg.

+++

