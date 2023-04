Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wo ist Hans-Dieter Westenburger?

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Bei der Suche nach dem 61-jährigen Hans-Dieter Westenburger bittet die Polizei um Mithilfe.

Herr Westenburger wurde zuletzt am um 07.04.2023 (Karfreitag), gegen 07.00 Uhr in einer Wohneinrichtung in der Bahnhofsallee in Bad Nauheim gesehen. Seit dem ist sein Aufenthaltsort nicht bekannt.

Der 61-Jährige ist etwa 180 cm groß, von sehr schlanker Statur, hat kurze graue Haare und ist Brillenträger. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans sowie einen grauen Pullover. Der Vermisste hat ein fehlgebildetes Auge und trägt auf der linken Wange ein Pflaster.

Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich im Bereich Oberursel aufhielt oder aufhalten könnte.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat Herrn Westenburger seit Karfreitag gesehen? - Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell