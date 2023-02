Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Cabrio touchiert und abgehauen+Gegen Hauswand gefahren+Leichtverletzt nach Unfall+Unfallflucht in Wettenberg-Wißmar+Drogentest positiv+Ladendiebstahl endet in Abschiebehaft

Friedberg (ots)

Gießen: Cabrio touchiert und abgehauen

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines blauen Opels, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Alten-Busecker-Straße den geparkten Astra Cabrio an der vorderen Seite touchierte und davonfuhr. Wer hat den Unfall zwischen 11.30 Uhr am Samstag und 13.00 Uhr am Montag beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Langgöns: Gegen Hauswand gefahren

In der Schützenstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Außenfassade eines Hauses. Anschließend flüchtete er und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Unfall am Montag zwischen 11.50 und 12.50 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Leichtverletzt nach Unfall

Ein Leichtverletzter war die Folge eines Verkehrsunfalles in der Heuchelheimer Straße. Eine 60-Jährige aus Heuchelheim war am Montag gegen 11.10 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Heuchelheimer Straße unterwegs. Als sie in Höhe der Lahnstraße nach links abbiegen wollte, touchierte sie einen Laternenmast und stürzte zu Boden. Mit leichten Verletzungen kam sie in eine Klinik.

Wettenberg: Flucht in Wißmar

Etwa 300 Euro wird die Reparatur an einem Renault kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den grauen Clio in der Schulstraße in Wißmar offenbar beim Vorbeifahren am Rücklicht touchierte. Der Unfall ereignete sich zwischen 17.00 Uhr am Samstag und 08.15 Uhr am Montag. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Drogentest positiv

Polizisten stoppten am Montag gegen 23.45 Uhr im Kiesweg in Wieseck einen Autofahrer. Bei dem 25 Jahre alten Mann ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und regierte positiv auf THC. Nachdem der 25-Jährige den Konsum einräumte, kam er zur Blutentnahme mit auf die Wache. Anschließend durfte er wieder gehen.

Gießen: Ladendiebstahl endet in Abschiebehaft

Nachdem ein Ladendieb in einem Kaufhaus im Seltersweg ertappt wurde, kam er in Abschiebehaft. Der algerische Staatsangehörige versuchte am Donnerstag (23. Februar) gegen 14.40 Uhr in einem Geschäft mehrere Armbanduhren im Wert von über 140 Euro zu stehlen. Eine aufmerksame Angestellte beobachtete den Diebstahl und hielt den 29-Jährigen bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass er seit Ende Januar ausreisepflichtig ist. In Rücksprache mit dem Ausländeramt und der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Festgenommene einen Tag später einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die Abschiebehaft an.

