Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Reichelsheim-Weckesheim: Vermisstensuche nach 70-Jährigem - wer kann Hinweise geben?

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Reichelsheim-Weckesheim:

Mit einem Großaufgebot von Rettungskräften und Polizei wird seit gestern Abend (29.12.2022) nach dem vermissten Bernd Burbones aus Reichelsheim-Weckesheim gesucht. Der 70-Jährige verließ am 28.12.2022 gegen 21:30 Uhr eine Feierlichkeit am Weckesheimer Angelweiher. Zuletzt wurde er kurze Zeit später in Richtung Bergstraße gehend gesehen.

Personenbeschreibung des Vermissten:

Er ist 170 cm groß, schlank und hat schulterlange graue Haare, sowie einen Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einer Jacke des ASV Weckesheim, einer Jeans und dunklen Schuhen.

Wer hat den 70-Jährigen nach 21:30 Uhr am Mittwochabend (28.12.2022) gesehen? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

+++ Hinweis an die Redaktionen: das Bild des Vermissten darf im Rahmen der Berichtserstattung verwendet werden +++

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell