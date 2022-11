POL-WE: Wo ist Marc APORTA? - 1. Folgemeldung

Friedberg (ots) - Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 24.11.2022 +++ Büdingen: Fenster hält stand Am Dienstag scheiterte in der Straße "Am Kreischborn" ein Einbrecher bei dem Versuch, sich illegal Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr hebelte der Kriminelle ...

mehr