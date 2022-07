POL-WE: Polizei bittet um Mithilfe: Wo ist Gerhard S. aus Ortenberg?

Friedberg (ots) - Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 25.07.2022 +++ Wöllstadt: Diebe kommen durch offene Terrassentür Durch die nicht verschlossene Terrassentür gelangte ein besonders dreister Dieb in der Nacht zu Sonntag in die Wohnräume eines Ehepaares in der Marienstraße, während diese nur ...

mehr