POL-WE: Jugendlicher vermisst

Friedberg (ots)

Marburg/Wetterau

Seit Donnerstag, 28. April, 10.45 Uhr, wird der 16 Jahre alte, psychisch kranke Julian Gabriel Steinmetz vermisst. Er verließ das Krankenhaus in Marburg, in dem er einen hohen Zaun überkletterte. Der Vermisste ist orientierungslos jedoch durchaus kontaktfreudig. Er könnte sich aggressiv aufführen oder durch ein atypisches Verhalten auffallen. Julian ist schlank, und hat blonde bis zu den Ohren reichende Haare. Zuletzt trug er ein langärmeliges, weißes T-Shirt, eine helle Hose und helle Turnschuhe. Er hat in Marburg keine weiteren Bezugspunkte und könnte sich auf dem Weg nach Bad Vilbel oder Karben befinden.

Wer den Jugendlichen sieht, wird gebeten sofort die nächste Polizeidienststelle mit dem Hinweis auf einen gesuchten Vermissten zu informieren.

Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

