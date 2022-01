Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Jugendlicher aus Nidda vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Friedberg (ots)

Vermisstenmeldung der Polizei Wetterau vom 17.01.2022

Jugendlicher aus Nidda vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nidda: Seit dem 7. Dezember wird der 17-jährige Enrico Randolf OSTER aus einer Jugendeinrichtung in Nidda vermisst. Der junge Mann ist ca. 180 cm groß, schlank, hat kurze braune Haare und trägt einen leichten Oberlippenbart. Zuletzt wurde Enrico am 21.12. vormittags in Nidda gesehen. Zu dieser Zeit trug er eine Jogginghose und eine dunkle, dünne Jacke. Der Polizei liegen aktuell keine konkreten Anhaltspunkte vor, wo sich der junge Mann aufhält. Möglicherweise ist er in Frankfurt unterwegs.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Jugendlichen nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

