Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Wo ist Petra R.?

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

+++

Bad Vilbel: Wo ist Petra R.?

Seit heute Morgen (22.3.21), 7.30 Uhr wird die 48-jährige Petra R. aus Bad Vilbel vermisst.

Frau R. ist etwa 165 cm groß, von normaler Statur und hat kurze, dunkelrote Haare. Vermutlich trägt sie eine schwarze Jacke der Firma Wellensteyn und eine lilafarbene Brille.

Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Mithilfe. Wem ist Frau R. seit heute Morgen begegnet? Wer kann Angaben auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Bad Vilbel unter 06101/5460-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

+++Ein Foto der Vermissten gehört zur Meldung+++

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell