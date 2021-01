POL-WE: 16-jähriges Mädchen vermisst (FOTO)

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Die Polizei fahndet derzeit nach einer vermissten Jugendlichen. Die 16-jährige Esma B. aus Karben wurde zuletzt am Dienstag, 29. Dezember, um 21 Uhr in ihrem Zimmer in Butzbach gesehen. Esma ist schlank, ca. 160 cm groß, hat blaugrüne Augen und bis auf die Schultern reichende schwarze Haare. Über ihre derzeitige Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Bis heute gibt es keine Spur des Teenagers. Aufgrund der vorliegenden Kenntnisse der Kripo Friedberg gibt es mögliche, aber nicht näher bekannte Kontakte nach Frankfurt/Main und nach Düsseldorf und Köln. Wer hat Esma B. seit Dienstagabend gesehen? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Zusatz: Ein Archivfoto des vermissten Mädchen liegt der Pressemeldung unter www.polizeipresse.de bei

