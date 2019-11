Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bruno R. aus Ranstadt vermisst

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Ranstadt: Am Donnerstagmorgen, um kurz nach 05 Uhr, verließ der 56-jährige Bruno R. aus Ranstadt wie an jedem Werktag das Wohnhaus, vermeintlich um zur Arbeit zu gehen. Dort kam er jedoch nie an. Teile seine Bekleidung fanden sich später in einer der vor dem Rathaus aufgestellten Buden für den Weihnachtsmarkt. Danach verliert sich die Spur des 56-Jährigen, der gesundheitliche Probleme haben könnte.

Am Donnerstagnachmittag und bis spät in die Nacht suchte die Polizei zweimal mit einem Hubschrauber nach dem Vermissten, zudem kamen ein Mantrailer und mehrere Flächensuchhunde zum Einsatz. Die umfangreichen Suchmaßnahmen blieben jedoch erfolglos.

Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet daher um Hinweise nach dem Vermissten. Bruno R. ist 1.60m groß, schlank, hat kurze graue Haare und trägt aktuell (entgegen dem beigefügten Bild) eine schwarze Brille. Möglicherweise ist er mit einer Tarnfleckhose bekleidet.

Wer Bruno R. seit Donnerstagmorgen, 05 Uhr, gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, in Verbindung zu setzen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell