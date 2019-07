Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wo ist Andreas Knott?

Polizei Friedberg bittet um Mithilfe

Friedberg (ots)

Die Friedberger Polizei sucht Andreas Knott. Der 52-Jährige wurde am 15.07.2019 letztmalig in einer Pflegeeinrichtung in Butzbach gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Vermisste benötigt Medikamente und ist nicht in der Lage sich selbst zu versorgen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.

Herr Knott ist ca. 180 cm groß, trägt einen Vollbart, hat graue längere Haare und auffallend schlechte Zähne.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat Andreas Knott seit dem 15.07.2019 gesehen? - Wer kann Angaben zu seinem jetzigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

