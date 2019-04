Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Tatverdächtiger noch auf der Flucht - Polizei warnt nach Tötungsdelikt in Bad Nauheim

Friedberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

der Staatsanwaltschaft Gießen, Marburger Straße 2, 35390 Gießen, Pressesprecher: Staatsanwalt Thomas Hauburger, Tel. (06 41) 9 34 - 3215, E-Mail: thomas.hauburger@sta-giessen.justiz.hessen.de

und des

Polizeipräsidiums Mittelhessen, Pressestelle Friedberg, Grüner Weg 3, 61169 Friedberg Pressesprecherin Sylvia Frech Telefon: (06031) 601 (0) - 150 E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de

Pressemeldung vom 08.04.2019

Tatverdächtiger noch auf der Flucht - Polizei warnt nach Tötungsdelikt in Bad Nauheim

In der vergangenen Nacht fand die Polizei nach einem Zeugenhinweis in einer Wohnung in der Kernstadt von Bad Nauheim den Leichnam einer 25-jährigen Frau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen den 24-jährigen Ehemann des Opfers, einen Kiril CHELEBIEV.

Aufgrund von Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass der 24-jährige Bulgare psychisch auffällig ist. Eine Gefährdung durch ihn für unbeteiligte Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden. Der Aufenthaltsort des CHELEBIEV ist derzeit nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei fahnden mit Hochdruck nach dem Mann. Er ist etwa 1.60 bis 1.65m groß, schlank und hat kurze braune Haare. Weitere Details sind dem beigefügten Foto zu entnehmen.

Die Polizei bitten darum in Bad Nauheim keine Anhalter mitzunehmen und sich verdächtig verhaltende Personen mit der oben genannten Beschreibung sofort der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu melden. Die Polizei wird sofort darüber informieren, sollte die Gefahr vorübersein.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte ebenfalls sofort unter der Notrufnummer oder der Tel. 06031-601-0 bei der Kriminalpolizei in Friedberg.

Weitere Details zum Tötungsdelikt können aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes noch nicht berichtet werden. Es wird um Verständnis gebeten. Zusätzliche Informationen folgen im Laufe des Tages unaufgefordert.

Thomas Hauburger, Pressesprecher StA Gießen

Sylvia Frech, Pressesprecherin Polizeipräsidium Mittelhessen

