POL-WE: Marienstatue von Friedhof in Friedberg gestohlen ++ Blutentnahme bei Büdinger ++ Fahrradfahrerin bei Unfall in Vilbel leicht verletzt ++ Schmuck in Stammheim geklaut ++ u.a.

Friedberg (ots)

Fahrradfahrerin übersehen

Bad Vilbel: Von der Alten Frankfurter Straße in den Kreisverkehr zur Frankfurter Straße einfahrend übersah ein 56-jähriger LKW-Fahrer aus Karben am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, eine 21-jährige Fahrradfahrerin aus Vilbel, die bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Der LKW touchierte die Fahrradfahrerin, die zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Mit einem Rettungswagen kam sie zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Fahrrad wurde erheblich beschädigt.

*

Blutentnahme bei Büdinger

Büdingen: Weit kam eine Streife der Polizeistation Büdingen nicht, als sie am Dienstagabend gegen 23 Uhr mit dem Ziel Kontrollen zur Verkehrstüchtigkeit von Kraftfahrzeugführern durchzuführen, die Dienststelle verließ. Schon An der Saline fiel den Beamten ein PKW auf, den sie kontrollierten. Ein Atemalkoholtest bei dem 54-jährigen Fahrer aus Büdingen ergab einen Wert von über 1 Promille. Die Fahrt endete damit für den Büdinger, er musste die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

*

Von der Fahrbahn ab gegen Wohnhaus

Echzell: Aus noch unbekanntem Grund kam eine 85-jährigen Echzellerin am Dienstagmittag gegen 12.25 Uhr mit ihrem PKW in der Bissesser Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam und prallte gegen ein Wohnhaus. Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht und kam mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

*

Schmuck gestohlen

Florstadt: In ein Haus in der Schloßstraße in Stammheim drang ein Dieb zwischen 11 und 15 Uhr am Dienstag auf unbekannte Weise ein. Der Täter entwendete hochwertigen Schmuck aus dem Badezimmer des Hauses. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in der Schloßstraße am Dienstag bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Marienstatue gestohlen

Friedberg: Wenn Diebe sich an Gräber zu schaffen machen und Erinnerungs- und Gedenkstücke entwenden, dann ist dies für die Angehörigen nicht einfach nur ein Diebstahl, sondern eine sehr schmerzhafte Erfahrung und die Schändung der Ruhestätte ihrer Liebsten. So auch bei einem Diebstahl in den letzten Tagen vom Friedhof in der Fauerbacher Straße. Zwischen Sonntag (24. März) und Samstag (30.März) entwendet ein Dieb dort gewaltsam eine Marienstatue von einem Grab. Die Mutter Gottes mit Kind ist etwa 60 cm hoch, 10 kg schwer und hat einen Wert von rund 1000 Euro. Sie war mit zwei Moniereisen fest mit der Bodenplatte des Grabs verankert. Dies hinderte den Dieb offenbar nicht an seiner Tat, bei der er zudem noch einen Schaden von rund 500 Euro anrichtete. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib der Statue und um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen rund um den Friedhof in der vergangenen Woche.

*

Außenspiegel abgefahren

Niddatal: Auf der Landstraße 3351 zwischen Burg-Gräfenrode und Ilbenstadt kam einem Niddataler am Dienstag, gegen 20.40 Uhr, ein Fahrzeug entgegen, dessen Fahrer die Mittellinie so weit überfuhr, dass er den Außenspiegel des schwarzen E-Klasse Mercedes des Niddatalers touchierte. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Burg-Gräfenrode davon, ohne sich um die Auswirkungen seines Handelns zu kümmern. Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

