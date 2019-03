Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Tür gegen Auto gehauen ++ Mit Alkohol und ohne Führerschein ++ Reizstoff in Schule versprüht ++ Pflasterstein ins Fenster geworfen ++ Einbruch in Altenwohnheim

Friedberg (ots)

Mit Alkohol - ohne Führerschein

Bad Nauheim: Am Wochenende beschlagnahmte die Polizei den Führerschein eines 53-jährigen Bad Nauheimers, nachdem dieser unter Alkoholeinfluss fahrend mit seinem PKW im Straßenverkehr angetroffen werden konnte. Am Donnerstagnachmittag erhielt die Polizei einen Hinweis darauf, dass der Mann wieder mit seinem PKW unterwegs war. Die Beamten trafen den Bad Nauheimer gegen 17.45 Uhr in der Frankfurter Straße an. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2 Promille an. Wieder musste er zur Blutentnahme und wurde noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er bis auf Weiteres kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nutzten darf.

*

Reizstoff in der Schule versprüht

Butzbach: Mehrere Schüler einer Schule in der Emil-Vogt-Straße klagten am Donnerstagvormittag in der Pause plötzlich über Reizhusten. Es besteht die Vermutung, dass ein Unbekannter in der Mensa Reizstoff versprühte und dadurch die Atemwegsbeschwerden verursachte. Sechs Schüler im Alter zwischen 10 und 12 Jahren sind betroffen, konnten aber nach einer ambulanten Behandlung nach Hause entlassen werden. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, entgegen.

*

Einbruch in Altenwohnheim

Büdingen: In der Nacht zum Donnerstag, zwischen 17 und 07 Uhr, brachen Unbekannte in ein Büro eines Pflegeheims ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und konnten aus dem Büro zwei Notebooks und einen Beamer mitgehen lassen. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Pflasterstein durchs Fenster geworfen

Friedberg: Zeugen einer Sachbeschädigung in der Steinhäuserstraße sucht die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0. Irgendwann zwischen 21 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag muss es gewesen sein, als ein noch unbekannter Täter einen Pflasterstein gegen die Wand eines Hauses warf. Auch ein Fenster traf der Täter, so dass der Stein im Haus landete. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

*

Tür gegen Audi = Unfallflucht

Karben: Wer beim Ein- oder Aussteigen die Tür seines Fahrzeuges gegen ein anderes Fahrzeug schlägt und dabei einen Schaden verursacht, der hat einen Unfall begangen. Entsprechend begeht derjenige, der danach einfach so tut als wäre nichts gewesen und davongeht oder -fährt, eine Unfallflucht. Eine Unfallflucht ist eine Straftat. Niemand sollte riskieren eine solche zu begehen, nur, weil er ein paar Lackschäden im Fahrzeug des anderen hinterlassen hat. Daher gilt: Versuchen Sie den Nutzer des anderen Fahrzeuges ausfindig zu machen, lassen Sie ihn ggf. im Einkaufsmarkt oder der Sporthalle ausrufen. Sollten Sie den Nutzer nicht ausfindig machen können, dann informieren Sie die Polizei. So hätte es auch der Nutzer des Parkplatzes vor der Sporthalle in der Sauerbornstraße in Petterweil machen sollen, der am Mittwoch, zwischen 07.30 und 13.10 Uhr, mit seiner Fahrzeugtür gegen den grauen Audi Q2 einer Vilbelerin schlug. Am Audi entstanden an der Fahrerseite einige Lackschäden - Reparaturkosten etwa 300 Euro. Auch wenn der Schaden für den Verursacher noch so klein scheint, die Reparaturkosten lassen sich für den Laien kaum einschätzen und für den Halter des geschädigten PKW sind auch noch so kleine Schäden ganz sicher mehr als ärgerlich.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

