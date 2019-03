Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mit dem Einkaufswagen gegen das Auto gefahren ++ Einbrecher kamen am Abend in Bad Vilbel ++ Einbruch missglückt - Fahrrad geklaut in Bad Nauheim ++ Audi ohne Spiegel ++ u.a.

Friedberg (ots)

Einbruchversuch und Fahrraddiebstahl

Bad Nauheim: Am Promenadenweg in Schwalheim versuchte ein Einbrecher zwischen Dienstag und Donnerstagmorgen in ein Wohnhaus einzubrechen, indem er an der Terrassentür hebelte. Dem Täter gelang es nicht die Tür zu öffnen. Ohne Beute wollte er offenbar trotz allem nicht gehen und ließ dann ein Fahrrad aus der unverschlossenen Garage mitgehen. Dabei handelt es sich um ein rot-weißes Hi Seet Hardnine Mountainbike im Wert von 600 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Einbrecher kamen am Abend

Bad Vilbel: Das Aufhebeln der Terrassentür eines Wohnhauses Am Hohlgraben gelang Einbrechern am Donnerstagabend nicht. Dann allerdings wählten sie die brachiale Weise und schlugen das Glas der Tür ein. So konnten die Täter nun in das Wohnhaus gelangen und es nach Wertsachen durchsuchen. Ob sie dabei auch etwas fanden, was ihr Gefallen fand, ist noch unklar. Zwischen 18.30 und 21.30 Uhr müssen die Täter am Werk gewesen sein. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Mit Einkaufswagen gegen Auto gefahren

Büdingen: Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Düdelsheimer Straße kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 14.05 Uhr, zu einem Vorfall, zu dem die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, um Hinweise bittet. Als ein Büdinger zu seinem dort abgestellten PKW zurückkam, sah er wie ein Jugendlicher absichtlich mit einem Einkaufswagen gegen sein Auto stieß und dabei einen leichten Schaden am PKW verursachte. In dem Einkaufswagen saß ein weiterer Jugendlicher. Beide ergriffen die Flucht in grobe Richtung Bahnhof, als der Büdinger sie ansprach. Als 1.70m groß, mit dunklen Haaren, dunklem Bart, hellbeiger oder hellroter Basecap, Jeans, knielangem grünen Anorak mit Kapuze und afrikanischem Erscheinungsbild wird der Einkaufswagen-Fahrer beschrieben. Der Insasse soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben, war etwa 1.50m groß, 15 bis 17 Jahre alt, hatte dunkle Haare, einen dunklen lichten Bart und trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf die Jugendlichen.

*

Beifahrerseite zerkratzt

Butzbach: Auf den Parkplätzen am Bahnhofsvorplatz verkratzte ein Unbekannter zwischen 17.45 und 18.45 Uhr am Mittwoch die Beifahrerseite eines schwarzen Audi A6 und verursachte einen Schaden von 500 Euro. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise auf den Täter.

*

Über Verkehrsinsel gefahren

Butzbach: Von einer Tankstelle auf die Griedeler Straße abbiegend überfuhr eine 19-jährige Langgönserin mit ihrem PKW am Donnerstag, gegen 07.20 Uhr, die dortige Verkehrsinsel. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei, da die Unfallverursacherin zunächst weiterfuhr. An PKW und Beschilderung auf der Verkehrsinsel entstand ein Schaden von etwa 1700 Euro.

*

Mazda angefahren

Butzbach: In der Mozartstraße kollidierte ein Verkehrsteilnehmer zwischen 12.30 Uhr am Mittwoch und 16 Uhr am Donnerstag mit dem dort in einer Parkbucht abgestellten grauen Mazda 3 eines Butzbachers. Am Heck des PKW entstand dabei ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

*

Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Butzbach: Einen Schaden von 1000 Euro verursachte ein Nutzer des Lidl-Parkplatzes in der John-F.-Kennedy-Straße zwischen 16 Uhr am Montag und 19 Uhr am Dienstag an einem dort abgestellten schwarzen Audi A4. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise.

*

Einbruchversuch

Echzell: Durch eine geöffnete Hauseingangstür hatte es ein Einbrecher leicht, am Donnerstag, zwischen 08.30 und 12.20 Uhr in den Flur eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Dort machte sich der Täter an einer Tür im 1. Obergeschoss zu schaffen. Die Öffnung der Tür gelang dem Eindringling jedoch nicht. Es blieb bei einem Schaden von etwa 150 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

*

Im Gegenverkehr gestreift

Gedern: Auf der Kreisstraße 215 zwischen Merkenfritz und Wenings kam ein Autofahrer am Donnerstagabend, gegen 19.35 Uhr, vermutlich zu weit auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er den grauen Hyundai Tucson einer Gedernerin und verursachte an diesem einen Schaden von etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr danach weiter in Richtung Merkenfritz, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Bei dem entgegenkommenden PKW könnte es sich um einen schwarzen Audi A3 gehandelt haben, der nun auf der Fahrerseite beschädigt sein müsste. Der Spiegel des Fahrzeuges müsste nun fehlen, da er an der Unfallstelle zurückblieb. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

*

Astra verkratzt

Nidda: In der Eichelstraße in Eichseldorf hatte es ein Unbekannter zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag auf einen grauen Opel Astra abgesehen. Der Täter verkratzte den Lack des PKW. Um Hinweise auf den Sachbeschädiger bittet die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

