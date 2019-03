Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldung vom 07.03.2019: Bad Nauheim: Polizei sucht 77 - Jährige

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Nach der seit Donnerstagmorgen vermissten 77 - jährigen Bad Nauheimerin Doris Werle sucht die Polizei derzeit im Raum Bad Nauheim und Friedberg. Die Frau, die in Bad Nauheim wohnhaft ist, erschien am Donnerstagmorgen nicht zu einem vereinbarten Arzttermin in Friedberg. Die ersten Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Frau Werle ist dement und orientierungslos. Die etwa 165 Zentimeter große Frau hat kurze braune Haare und trug zuletzt eine blaue Jacke und ein graues Sweat-Shirt. Sie trug eine Brille und rote Schuhe.

Hinweise für ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 77 - Jährigen geben können.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell