POL-WE: Gegen Schild und Hausecke gefahren ++ Einbrecher machten Beute in Friedberg ++ Einmal quer durchs Telefonbuch in Bad Vilbel ++ Nachbarn hörten Rauchmelder ++ Baum in Steinfurth brannte ++ u.a.

Friedberg (ots)

Apfelbaum brannte

Bad Nauheim: In der Verlängerung der Waldgasse in Steinfurth auf einem Wiesengrundstück entdeckte eine Spaziergängerin am Mittwochabend, gegen 20.55 Uhr einen brennenden Apfelbaum. Die Feuerwehr löschte den Baum ab. Von einer Brandstiftung muss ausgegangen werden. Wer für diese verantwortlich ist, dazu bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise.

Rauchmelder gehört

Bad Vilbel: Weitaus schlimmer hätte ein Vorfall am gestrigen Mittwochmittag Über dem Weiher enden können. Bewohner eines Mehrfamilienhauses hörten gegen 12.45 Uhr den Rauchmelder aus einer Nachbarwohnung. Da auf Klingeln und Klopfen dort niemand die Wohnungstür öffnete, machten sie alles richtig und verständigten die Feuerwehr. Diese konnte über eine Leiter ein gekipptes Fenster zur Wohnung öffnen und fand einen vergessenen Topf mit Essen auf dem Herd, dessen verursachter Rauch den Rauchmelder ausgelöst hatte. Zu Hause war in der Wohnung niemand. Ohne dass ein Schaden entstanden ist, konnte durch das umsichtige Handeln der Hausbewohner Schlimmeres verhindert werden.

Einmal quer durchs Telefonbuch

Bad Vilbel: Frankfurter Straße, Jeschkenweg, Albert-Schweitzer-Straße, Ulmenweg, Eifelweg, Niddastraße - Die Liste der Straßennamen lässt sich beliebig erweitern. Nun hat die Polizei dabei nicht einfach das Straßenverzeichnis abgeschrieben, es ist vielmehr die Auflistung der Wohnorte von potentiellen Opfern, die sich Betrüger gestern ausgesucht hatten. Es steht zu vermuten, dass sie sich einmal quer durch das Bad Vilbeler Telefonbuch arbeiteten und dabei alle anriefen deren Namen auf einen älteren Anschlussinhaber schließen ließen. Als Polizeibeamte gaben sich die Betrüger aus, berichteten von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft, warnten vor den Tätern und boten sich an die Wertsachen der Angerufenen vorsichtshalber in Sicherheit zu bringen. Dabei fragten die Betrüger die Angerufenen zudem aus, ob sie alleine im Haus sind, ob sie pflegebedürftig seien, ob es einen Tresor im Haus gibt und was an Schmuck vorhanden ist. Glücklicherweise ließen nur die wenigsten Angerufenen sich all diese Informationen entlocken. Die meisten durchschauten die Betrugsmasche schnell und legten einfach auf. Etliche informierten anschließend die richtige Polizei, die nicht müde wird immer und immer wieder vor den "falschen Kollegen" zu warnen.

Seat angefahren

Büdingen: In der Langgewann fuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch, zwischen 07.30 und 13.30 Uhr gegen einen dort geparkten schwarzen Seat Leon. An der Fahrertür des Seat entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher.

Einbrecher machten Beute

Friedberg: Mehrere tausend Euro Beute konnten Einbrecher am Mittwoch in der Rulestraße machen. Die Täter hebelten zwischen 08.30 und 18.15 Uhr ein Fenster zum Einfamilienhaus auf und nahmen neben Schmuck und Bargeld beispielsweise auch Parfüm und eine Handtasche mit. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Gegen Schild und Hausecke gefahren

Karben: In der Christinengasse / Ecke Heidegasse verlor ein 42-jähriger Aschaffenburger am Mittwochabend, gegen 20.55 Uhr, die Kontrolle über seinen PKW. Vermutlich war der vorangegangene Alkoholkonsum dafür mit verantwortlich. 1 Promille zeigte der Atemalkoholtest später bei dem Fahrer an. Er prallte mit dem PKW gegen ein Verkehrsschild und eine Hausecke und verursachte einen Schaden von insgesamt rund 6000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der Fahrer verletzte sich leicht und musste die Polizisten zur Blutentnahme begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Unfallflucht in Ober-Hörgern

Münzenberg: Vermutlich beim Einscheren zwischen parkenden Autos touchierte ein Verkehrsteilnehmer am Mittwoch, zwischen 13.45 und 14.15 Uhr, den blauen Hyundai einer Münzenbergerin, der am Fahrbahnrand der Gambacher Straße abgestellt war. Da der Unfallverursacher einfach davon fuhr, bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, um Hinweise auf diesen. Er verursachte einen Schaden von etwa 1200 Euro an dem Hyundai.

Hakenkreuz gesprüht

Ober-Mörlen: Auf einem Feldweg, der vom Sportplatz Ober-Mörlen in Richtung Butzbach verläuft, entdeckte ein Spaziergänger am Mittwochmittag ein Hakenkreuz, welches auf den Asphalt gesprüht wurde. Seit wann das Zeichen dort aufgesprüht ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise auf den Täter und den Zeitpunkt der Tat.

