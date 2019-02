Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Trekker ist entgegenkommend in Münzenberg ++ Sittenstrolch in Friedberg festgenommen ++ Der richtige Riecher in Ortenberg ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 21.02.2019

Trekker ist entgegenkommend

Münzenberg: Ein roter Traktor befuhr am Dienstagvormittag die Landstraße L 3136 von Wohnbach in Richtung Münzenberg. An seinen Hinterreifen klebte offenbar Erde und Dreck. Nichts Ungewöhnliches für ein landwirtschaftliches Fahrzeug in dieser Jahreszeit. Etwa gegen 7.50 Uhr in Höhe der Einmündung "Zum Galgen" löste sich ein Brocken der Anhaftungen und schlug bei dem entgegenkommenden Daimler V-Klasse in die Fahrzeugfront des PKW ein. Durch die entstandene Beschädigung am Kühlergrill ist möglicherweise sogar die Klimaanlage beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro beziffert. Der Trekker setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hat der Fahrer von dem Vorfall selbst gar nichts mitbekommen. Die Polizei in Butzbach ermittelt dennoch wegen Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 entgegen.

Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Butzbach: An der Pohl-Gönser Auffahrt zur B3 in Richtung Gießen kam es am Mittwoch gegen 19.15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 44-jährige aus dem Landkreis Gießen musste ihren Mazda verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die nachfolgende 18-Jährige offenbar zu spät und fuhr mit ihrem weißen Kleinwagen auf. Sie verletzte sich beim Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Dies konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Durch den Aufprall war die Fahrzeugvorderseite stark eingedrückt. Der Kleinwagen trug einen Schaden von etwa 5000 Euro davon. Am Mazda ist der Schaden am Fahrzeugheck mit ca. 3000 Euro zu beziffern. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

Rad trotz Schloss gestohlen

Bad Nauheim: Einem 11-jährigen Jungen klauten dreiste Diebe am Mittwoch das Fahrrad. Er hatte das orange Rad der Marke Trek zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr an einen Laternenpfahl in der Frankfurter Landstraße angeschlossen. Als er damit weiterfahren wollte, musste er den Diebstahl feststellen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß zwischen PKW und Radler fordert einen Leichtverletzten

Friedberg: An der Kreuzung Karlsbader Straße/Hanauer Straße kreuzte die Fahrerin eines Kia am Mittwoch gegen 19.40 Uhr den dortigen Radweg. Hierbei übersah sie offenbar den 16-Jährigen mit seinem Mountainbike, der den Fahrradweg in Richtung Saarstraße befuhr. Beim Zusammenstoß erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Fahrrad und Auto wurden bei dem Unfall beschädigt.

Sittenstrolch festgenommen

Friedberg: Gegenüber einer Mutter mit ihren beiden Kindern entblößte sich am Mittwoch gegen 11.10 Uhr ein Mann in der Bismarckstraße in Friedberg. Die Frau rief die Polizei, die den Mann kurz darauf festnahm und zur Dienststelle verbrachte. Es handelte sich um einen 39-jährigen Drogenabhängigen. Der wohnsitzlose Mann ist der Polizei kein Unbekannter. Nach den erforderlichen Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Der richtige Riecher

Ortenberg: Zu einer Verkehrskontrolle entschlossen sich Polizisten am Mittwoch gegen 22 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Ortenberg. Dabei hatten sie offenbar den richtigen Riecher. Nachdem sie den schwarzen Kleinwagen angehalten und die Insassen angesprochen hatten, schlug ihnen bereits der eindeutige Geruch von Cannabis entgegen. In einem Rucksack fanden die Ordnungshüter Marihuana. Gegen den Besitzer des Rucksacks, einen 18-jährigen aus dem Wetteraukreis, ermittelt man nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Fahrer des Kleinwagens, ein 18-Jähriger, ebenfalls aus dem Wetteraukreis, musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Da der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss fuhr, veranlasste man eine Blutentnahme. Den Führerschein, gerade erst erstanden, muss im Falle eines positiven Ergebnisses dann wieder abgeben.

Aufgefahren und abgehauen

Bad Vilbel: In der Büdinger Straße, an der Ampel zur B3 kam es am Mittwoch gegen 16 Uhr zu einem Auffahrunfall. Als der 43-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse wegen des Rotlichts anhalten musste, bemerkte dies der hinter ihm fahrende Autofahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Das Heck des Mercedes wurde eingedrückt und verkratzt. Es entstand Sachschaden von etwa 2500 Euro. Der Mercedesfahrer und seine 16-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht beim Zusammenstoß. Das auffahrende Fahrzeug verließ die Unfallstelle in Richtung Karben, ohne sich um den Unfall weiter zu kümmern. Es soll sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

