POL-WE: Fahrrad am Südbahnhof in Bad Vilbel geklaut ++ Hinterrad in Bad Nauheim wiedergefunden ++ Bad Nauheimerin bei Unfall leicht verletzt ++ Unfallflucht in Wöllstadt

Rad ist wieder da - Freude beim Eigentümer

Bad Nauheim: Genau eine Woche nachdem einem Kurgast in der Kurstraße das teure Hinterrad seines Fahrrades geklaut wurde, konnte das Rad heute wieder aufgefunden werden. Eine Besucherin in einem Seniorenheim in der gleichen Straße fiel das auffällige Hinterrad auf. Es stand dort im Fahrradständer. Die informierte Polizei konnte daraufhin den Kurgast glücklich machen, indem er sein Rad wiederbekam. Vom Dieb allerdings fehlt weiter jede Spur. Daher hier noch einmal die ursprüngliche Meldung:

Teures Rad geklaut

Bad Nauheim: Vor der Kurpark-Klinik in der Kurstraße parkte ein Kurgast am Mittwoch (06. Februar), gegen 11 Uhr, mit seinem PKW. Um an sein Gepäck im Kofferraum zu gelangen, lud er das Hinterrad seines Fahrrades aus und stellte es neben das Auto. Leider vergaß er es wieder einzupacken. Nachdem der Mann etwa 15 Minuten später aus der Klinik zurückkehrte, fehlte von dem teuren Fahrradreifen jede Spur. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise. Es handelt sich um ein 29-Zoll-Rad mit dem neongrünen Schriftzug "Cross Attack 2.0".

Wer hat das Mountainbike gestohlen?

Bad Vilbel: Im Fahrradständer am Südbahnhof stand das weiße Bulls Sharptail Mountainbike, welches ein Dieb zwischen 13 Uhr am Dienstag und 09 Uhr am Mittwoch entwendete. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 300 Euro. Von dem Schloss, mit dem es gesichert war, ließ der Dieb sich offenbar nicht abhalten. Um Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Unfall im Berufsverkehr

Friedberg: Von der Landstraße 3412 (Hohe Straße) aus Echzell kommend auf die Bundesstraße 455 bog ein 56-jähriger Echzeller am heutigen Morgen, gegen 07.20 Uhr, mit seinem VW ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 63-jährigen Bad Nauheimerin, die auf der Bundesstraße in Richtung Wölfersheim fuhr. Bei dem Unfall verletzte sich die Bad Nauheimerin leicht. Der VW des Echzeller musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht

Wöllstadt: Zu einem weißen LKW mit roter Aufschrift bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, nach einer Unfallflucht im Lerchenweg am heutigen Mittwochmorgen um Hinweise. Zwischen 07 und 07.30 Uhr beschädigte vermutlich dieser LKW-Fahrer beim Rangieren einige Pflanzsteine und eine Hecke, richtete einen Schaden von rund 800 Euro an und fuhr dann einfach davon.

