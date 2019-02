Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: BOB meets Handball - zu Gast in Nidda

Friedberg (ots)

Mit einer knappen Niederlage endete am 26.Januar das Spiel der 1. Damenmannschaft der HSG Gedern/Nidda gegen den BSV Sachsen Zwickau. Kämpferisch und stark präsentierten sich die Wetterauer Handballerinnen an diesem Tag - und das nicht nur auf dem Spielfeld. Klar in ihrer Meinung sind die Spielerinnen auch, wenn es um das Thema Alkohol am Steuer geht: Ein "no go".

Daher unterstützen sie auch die Aktion BOB der Polizei Mittelhessen. Polizeioberkommissar Eugen Bockmeier hatte am Spielsamstag seinen BOB-Stand im Foyer der Gymnasiumhalle in Nidda aufgebaut, der viel Anklang fand. Erklären brauchte er den anwesenden Wetterauern die Aktion BOB nicht, denn die wissen inzwischen sehr gut, um was es dabei geht: Gerade jugendlichen Autofahrern soll damit bewusstgemacht werden, wie gefährlich es ist alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Drogen am Steuer zu sitzen. Zur Belohnung für die Autofahrer die nüchtern bleiben und vielleicht sogar den Fahrer für ihre Freunde geben, gibt es in den BOB-Gaststätten unter Vorlage des BOB-Schlüsselanhängers ein alkoholfreies Getränk gratis. Ein gerne angenommenes Angebot. Daher konnte der Oberkommissar Bockmeier vom Regionalen Verkehrsdienst Wetterau an seinem Stand auch wieder viele Schlüsselanhänger unter die Leute bringen.

Der leuchtend gelbe BOB fand aber auch bei den Nicht-Wetterauern viel Anklang. Noch nicht so vertraut mit der Aktion, zeigten sie sich in vielen Gesprächen interessiert und fasziniert von der Idee.

Diese gibt es nun schon seit vielen Jahren in Mittelhessen - und sie sucht immer neue Unterstützer. Ob Schule, Gaststätte oder Sportverein - wer mehr über die Aktion BOB erfahren, oder sie unterstützen möchte, der findet hier: https://k.polizei.hessen.de/1302329803 viele nützliche Infos.

