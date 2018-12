POL-WE: Was geschah in der Linie FB-42? in Büdingen ++ Einbrecher nehmen Schmuck mit in Rosbach ++ u.a.

Friedberg (ots) - Pressemeldungen vom 05.12.2018

Außenspiegel beschädigt

Butzbach: Der Besitzer eines Renault Twingo stellte am Montag gegen 23 Uhr traurig fest, dass beide Außenspiegel des silbernen PKW nur noch an den Verbindungskabeln herabhingen. Offenbar hatten Randlierer die Spiegel aus purer Zerstörungswut abgetreten. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Das Auto hatte der Mann am Samstagabend am Fahrbahnrand der Straße "Am Stadtwall" geparkt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher nehmen Schmuck mit

Rosbach: Nach einem Arbeitstag freut man sich auf die eigenen vier Wände. Die Freude über den Feierabend blieb einer Frau in Rodheim verwehrt. Als sie am Dienstag gegen 19.30 Uhr nach Hause in die Neue Straße kam, fand sie sämtliche Zimmer des Einfamilienhauses durchwühlt vor. Einbrecher hatten die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen und Schmuck und ein Laptop im Wert von ca. 1300 Euro erbeutet. Der Schaden an der Terrassentür dürfte sich auf etwa 2000 Euro belaufen. Die bislang Unbekannten Diebe verursachten bei ihrem Vorgehen wohl eine Menge Lärm. Möglicherweise gibt es Personen, die in diesem Zusammenhang etwas bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Wer hat den Unfall gesehen?

Karben: Bereits zwischen dem 15. und 17. November ereignete sich im Petterweiler Weg ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota Aygo, so dass dessen Stoßstange und Scheinwerfer vorne links beschädigt wurden. Auch die Motorhaube und Kotflügel erlitten Beschädigungen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 2000 Euro - keine Kleinigkeit. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Bad Vilbel sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation unter Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Was geschah in der Linie FB-42?

Büdingen: Zu einem Vorfall zwischen einem Fahrgast und dem Busfahrer der Linie FB-42 kam es offenbar Anfang November. Am Montag, den 5.11. gegen 13.25 Uhr gerieten in der Bahnhofstraße bereits im Bus ein 25-jähriger Afghane und der Busfahrer aneinander. Was konkret sich im Folgenden abspielte ermittelt derzeit die Polizei in Büdingen. Sie sucht Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch andere Fahrgäste, und bittet diese, sich unter Tel.: 06042/9648-0 an die Polizeistation Büdingen zu wenden.

