POL-WE: Vermisster aus Issum (Kreis Kleve/NRW) gesucht! Mann hat Bezüge nach Wöfersheim und Bad Vilbel

Friedberg (ots) - Wetterau - Vermisster aus Issum (Kreis Kleve/NRW) gesucht

Die Kriminalpolizei Kalkar bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem seit Mittwoch, 04. Juli in Issum, Kreis Kleve, vermissten 67-jähriger Mann. Der Vermisste könnte sich in der Wetterau aufhalten oder auf dem Weg dorthin sein. Er ist in Bad Vilbel aufgewachsen und hat in Wölfersheim gewohnt. Der Vermisste Wolf R. ist Diabetiker und benötigt Insulin. Er fährt einen schwarzen E-Klasse Mercedes mit dem Kennzeichen KLE-CE 222. Er ist 1,68m groß, 60kg schwer und hat mittellange graue Haare, trägt beim Autofahren eine Brille und ist bekleidet mit einem dunkelbraunen Sweatshirt mit einem Kragen in Jeansoptik sowie einer blauen Jeanshose und Turnschuhen.

Wer hat Wolf R. oder den schwarzen Mercedes E-Klasse gesehen?

Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824-880 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen zu der Vermisstenmeldung ( siehe: https://ots.de/3ce111 ) bitte an die Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell