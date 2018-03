POL-FB: Kupferbleche vom Golfclub in Dortelweil gestohlen ++ Schwerverletzte bei Unfällen ++ Windschutzscheiben aus Autowerkstatt gestohlen ++ Einbrüche in Rohbauten ++ u.a.

Friedberg (ots) - Wertsachen aus Auto entwendet

Bad Vilbel: In der Hauptstraße in Gronau stand der weiße Dodge Charger, aus dem Diebe in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 21.30 und 07 Uhr, Wertsachen entwendeten. Zwei hochwertige Uhren und eine Geldbörse befanden sich darunter. Da am PKW keine Aufbruchspuren zu erkennen sind, scheint es wahrscheinlich, dass die Täter einen sogenannten Funkwellenverlängerer einsetzten und damit das Keyless-Go-System des Fahrzeuges ausnutzten. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Auf die Gegenfahrbahn geraten

Bad Vilbel: Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen geriet ein 83-jähriger Bad Vilbeler am Mittwochabend, gegen 18.40 Uhr, mit seinem PKW auf der Alten Frankfurter Straße in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein VW mit dem BMW eines 53-jährigen Vilbeler. Der 83-Jährige erlitt dabei schwere, seine Beifahrerin leichte Verletzungen. Beide brachten Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Autos mussten mit einem Schaden von rund 6500 Euro abgeschleppt werden.

*

Diebe machten reichlich Beute

Bad Vilbel: Vom Gelände des Goflclubs im Lehnfurther Weg in Dortelweil entwendeten Diebe zwischen 18 Uhr am Montag und 09 Uhr am Mittwoch eine große Menge Kupferbleche. Die Täter deckten auf dem weitläufigen Gelände drei Schutzhütten ab, deren Dächer mit Kupferblechen abgedichtet waren. Damit richteten die Diebe einen Schaden von geschätzten 60.000 Euro an. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0

*

Mit schwarzer Farbe gesprüht

Büdingen: Drei PKW und einen Imbiss auf dem Parkplatz Salinenhof An der Saline besprühte ein Unbekannter zwischen 12.30 und 19.50 Uhr am Mittwoch mit schwarzer Farbe. Dabei richtete der Täter einen Schaden von rund 1000 Euro an. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

*

Windschutzscheiben gestohlen

Friedberg: Gewaltsam öffneten Diebe zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 05 Uhr am Donnerstag ein Garagentor einer Werkstatt im Grünen Weg und entwendeten aus der Garage fünf Windschutzscheiben und eine Seitenscheibe. Die Beute hat einen Wert von etwa 4000 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

*

Einbrüche in Rohbauten

Karben: Am Sonnenberg in Groß-Karben brachen Einbrecher zwischen 19.50 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am Mittwoch in einen Rohbau ein, indem sie ein gekipptes Fenster öffneten. Zuvor hatten die Diebe bereits versucht die Haustür aufzuhebeln, was ihnen zwar nicht gelang, wobei sie aber erheblichen Schaden anrichteten. Aus dem Haus entwendeten die Diebe hochwertige Werkzeuge, wie zwei Akkuschrauber, zwei Bohrhämmer und einen Winkelschleifer, aber auch vier Kabeltrommeln und ein Radio. Es entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Niddatal: In einem Rohbau in der Burg-Gräfenröder-Straße machten sich Diebe zwischen 15.30 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am Mittwoch zu schaffen. Die Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und ließen zwei Baumaschinen mitgehen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

*

Unfallflucht

Karben: In der Feldstraße stieß ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 20 Uhr am Dienstag und 12 Uhr am heutigen Donnerstag gegen einen dort abgestellten schwarzen 5er BMW und richtet dabei am Heck einen Schaden von etwa 500 Euro an. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Drei Schwerverletzte bei Unfall

Nidda: Die blendende Sonne könnte die Ursache für einen schweren Unfall am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 3185 bei Ober-Lais gewesen sein. Gegen 16.45 Uhr bog eine 73-jährige Ortenbergerin mit ihrem Mitsubishi von der Kreisstraße 202 aus Fauerbach kommend nach links auf die Landstraße 3185 Nidda ab. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie dabei den Ford eines 22-jährigen aus Nidda, der in Richtung Ober-Lais fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem beide Fahrzeugführer und der Beifahrer der Ortenbegerin schwer verletzt wurden. Die 73-Jährige brachte ein Rettungshubschrauber in die Klinik. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Totalschaden von rund 17.000 Euro abgeschleppt werden. Die Straße musste bis kurz vor 19 Uhr aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

*

Angeblicher Bankmitarbeiter

Ranstadt: Am Dienstagnachmittag, irgendwann zwischen 15 und 17 Uhr war es, als ein Mann an der Haustür einer Seniorin in der Breulstraße klingelte und sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Sohn der Frau hätte ihn beauftragt sich um ihre Bankgeschäfte zu kümmern, erklärte er. Die Seniorin schenkte dem Mann keinen Glauben und fragte später ihren Sohn danach, der wie zu erwarten nichts von dem Sachverhalt wusste. Daraufhin informierte die Seniorin die Polizei. Als 1.75 m bis 1.80 m groß und schlank beschreibt sie den Betrüger, der vor ihrer Haustür stand. Er machte einen gepflegten Eindruck, sprach Hochdeutsch ohne Akzent, trug einen dunklen Anzug, hatte dunkle kurze Haare mit Geheimratsecken und wird auf 35 bis 45 Jahre geschätzt. Hinweise auf den Mann erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0. Wer konnte den Mann sehen, kann weitere Hinweise zu ihm oder einem möglicherweise genutzten Auto geben?

*

Dieb erwischt

Rosbach: Ein 35-jähriger Wiesbadener lud am Mittwoch, gegen 11.20 Uhr, im Neubaugebiet Eisenkrain in Ober-Rosbach Kabel auf die Ladefläche seines Fahrzeuges. Nur hatte er dazu keinerlei Erlaubnis. Glücklicherweise konnte er bei der Tat beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Kabel im Wert von 500 Euro blieben vor Ort, gegen den Mann wird wegen Diebstahls ermittelt.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

