POL-FB: Wer hat den Ferneseher aus einer Schule in Altenstadt geklaut? ++ Frau verletzte sich bei Sturz nach Hundebiss in Butzbach

Friedberg (ots) - Neue Hinweise auf geklauten Fernseher

Altenstadt: Am 17.02. entwendete ein Dieb zwischen 15 und 22 Uhr aus der Limesschule einen Fernseher, wozu er ein offenstehendes Fenster nutzte, welches zum Lüften geöffnet war. Nun gibt es Hinweise, die der Täter vermutlich selbst zu verantworten hat. In dem Sozialen Medium Snapchat tauchte ein Foto auf, bei dem genau der gesuchte Flachbildfernseher vor der Schule zu sehen ist. Das Bild kann also nur vom Dieb selbst oder einem Komplizen aufgenommen worden sein. In den Kommentierungen rühmte sich zudem jemand mit dem Diebstahl. Leider gibt es keine weiteren Hinweise zu diesem Post oder den Kommentatoren. Zeugen berichten davon, dass an diesem Samstag Jugendliche auf dem Schuldgelände und anschließend auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes gesehen wurde. Ob sie etwas mit dem Diebstahl zu tun haben, ist unklar. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06033-7043-0, bittet nun um weitere Hinweise. Wer konnte die Jugendlichen sehen und kann nähere Hinweise auf sie und einen möglichen mitgeführten Fernseher geben? Wer hat den Snapchat-Post gesehen, weiß von wem er stammt oder wer dazu Kommentierungen vorgenommen hat.

*

Frau stürzte nach Hundebiss

Butzbach: Am Donnerstag, 22. Februar, ging eine 28-jährige Butzbacherin im Feld an der Neuweidstraße in Griedel spazieren. Dabei trug sie ihr Kind in einem Tragetuch. Zwischen 13 und 13.20 Uhr kam es zu einem Vorfall mit einem Hund und seinem Herrchen, zu dem die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, nun Zeugen sucht. Ein unangeleinter Hund tauchte neben der Frau auf, der ihr in die Jacke biss und nicht auf die Rufe seines Herrchens hörte. Dabei stürzte die Frau und zog sich Verletzungen an der Schuler zu. Der Hund indes blieb unangeleint und knappte an Haaren und Kleindung des Kleinkindes, welches durch den Sturz nun für ihn erreichbar war. Der Hundehalter nahm den Hund schließlich von der Frau, leinte ihn aber noch immer nicht an. Ohne sich wirklich um das Wohlergehen der Frau und ihres Kindes Gedanken zu machen, ging der Mann anschließend mit seinem Hund davon. Er wird als 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1.75m groß, mit kurzen grauen Haaren, Mondgesicht, Dreitagebart und dunkler Jacke beschrieben. Der Hund könnte ein Mischling, eventuell ein Golden Retriever-Mischling, von mittlerer Größe und weißem Fell gewesen sein. Er wird als ungepflegt, leicht übergewichtig und mit Narben im Gesicht beschrieben. An einer Scheune in der Nähe sollen sich zwei Männer aufgehalten haben, die den Vorfall möglicherweise mitbekamen. Insbesondere sie werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell