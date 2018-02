POL-FB: Brennholzdieb in Bad Vilbel ++ sexuelle Belästigung in der S-Bahn ++ Reh querte - Auffahrunfall ++ Zeugen nach Unfallfluchten gesucht ++ Einbruch in Vereinsheim ++ u.a.

Friedberg (ots) - Reh querte - Auffahrunfall

Büdingen: Auf der Landstraße 3193 zwischen Dudenrod und Bindsachsen musste ein 24-jähriger Gederner am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr, seinen Opel abbremsen, da ein Reh die Fahrbahn querte. Auch die dahinter fahrende 19-jährige Ortenbergerin bremste ihren VW ab. Der hinter ihr befindliche 48-jährige Volvo-Fahrer aus Büdingen konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW auf, der wiederum auf den Opel geschoben wurde. An den PKW entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Der Volvo musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Die Ortenbergerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Das Reh konnte unverletzt seines Weges ziehen.

*

Unfallflucht

Bad Nauheim: In der Ernst-Mortiz-Arndt-Straße in Bad Nauheim beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag, gegen 09.55 Uhr, einen grauen Opel Astra. Am PKW befand sich ein Zettel, auf dem notiert war, dass der Unfall polizeilich aufgenommen wurde. Nur weiß die Polizei, Tel. 06031-601-0, leider nichts davon. Diese ermittelt daher wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Wer verursachte am Dienstagmorgen den Schaden von etwa 600 Euro am Heck des Astra?

*

Frau im Zug belästigt - Zivilcourage der Mitfahrer

Bad Vilbel: In der S-Bahn 6 von Friedberg nach Frankfurt fuhr eine 34-jährige Friedbergerin am Dienstagnachmittag. Im Zeitraum zwischen 17.40 Uhr und 17.55 Uhr berührte sie ein neben ihr sitzender Mann gegen ihren Willen am Oberschenkel und in der Nähe des Intimbereichs. Die Frau wehrte sich dagegen und setzte sich auf einen anderen Platz. Der Fremde folgte ihr jedoch und belästigte sie erneut. Ein 60-jähriger Friedberger wurde auf den Vorfall aufmerksam und ging dazwischen, indem er den hartnäckigen Belästiger ansprach. Daraufhin beleidigte der Mann den Friedberger, ließ aber von der 34-Jährigen ab. Die von einer weiteren Mitfahrerin verständigte Polizei konnte kurz darauf einen Tatverdächtigen vorübergehend festnehmen. Es handelt sich um einen 29-jährigen Asylbewerber aus Äthiopien, der in einer Unterkunft in Neukirchen untergebracht ist. Gegen ihn wird nun wegen Sexueller Belästigung und Beleidigung ermittelt. Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, führt die Ermittlungen und nimmt weitere Zeugenhinweise entgegen.

*

Brennholzdieb

Bad Vilbel: Eine verdächtige Beobachtung machte ein Passant am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, im Feld zwischen dem Graubergweg und dem Lindenweg. Ein Unbekannter lud dort Holz in den Anhänger seines PKW. Wie sich herausstellte, entwendete der Dieb drei Festmeter Brennholz, welches dort auf einem Gartengrundstück gelagert war. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet nun um weitere Hinweise. Wer kann zu dem silberfarbenen Audi Kombi und dem Fahrer weitere Angaben machen?

*

Einbruch in Vereinsheim

Butzbach: Zeugen sucht die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Wiesenstraße in Hoch-Weisel. Zwischen 15 Uhr am Sonntag und 15.40 Uhr am Montag hebelten die Täter eine Tür zum Sportheim auf und entwendeten diverse Musikgeräte und Bargeld. Da sie diverse Schränke aufbrachen entstand zudem ein hoher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro.

*

Opel angefahren

Butzbach: Einen Schaden von etwa 500 Euro verursachte ein Parkplatznutzer am gestrigen Dienstag an einem schwarzen Opel Astra. Auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes in der Phillip-Reis-Straße stand der Opel zwischen 07 und 14 Uhr. Da der Unfallverursacher flüchtete, bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06033-7043-0, um Hinweise auf ihn.

*

Unfall auf Rewe-Parkplatz

Niddatal: Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Geschwister-Scholl-Straße in Assenheim stieß ein Parkplatznutzer am gestrigen Dienstag, zwischen 16.30 und 17 Uhr, gegen einen dort abgestellten schwarzen VW Polo und verursachte dabei einen Schaden von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher kam jedoch nicht seinen gesetzlichen Pflichten nach und fuhr nach dem Unfall einfach davon. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06033-7043-0, ermittelt daher wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

*

Einbruchversuch in Rohbau

Niddatal: Hebelspuren an einer Tür zu einem Rohbau in der Gottfriedstraße in Ilbenstadt deuten darauf hin, dass Einbrecher zwischen 18 Uhr am Montag und 07 Uhr am Dienstag gewaltsam versuchten in das Haus einzubrechen. Es blieb jedoch bei dem Versuch, bei dem ein geringer Schaden an der Tür entstand. Um weitere Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

