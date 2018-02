POL-FB: Falsche Bankmitarbeiter holten EC-Karten ab - Zeugen gesucht

Friedberg (ots) - Wölfersheim: Mit einer in der Wetterau so glücklicherweise bislang nicht gängigen Betrugsmasche machten Unbekannte gestern in Wölfersheim Beute. Bei vier Haushalten versuchten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ihr Glück und waren in einem Fall erfolgreich. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es weitere Opfer gibt.

Um 13.30 Uhr klingelte es an der Haustür einer Seniorin in der Bismarckstraße in Berstadt. Vor ihrer Tür stand ein Mann, der als 35 bis 40 Jahre alt, 1.75m groß, Deutscher und mit schwarzen Haaren beschrieben wird. Er gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und berichtete von Geld, welches angeblich vom Konto der Seniorin abgehoben worden sein. Daher müsse er die Bankkarte mitnehmen, um alles auf seine Richtigkeit zu prüfen. Die Seniorin gab die Karte zwar mit, ließ sie aber kurz darauf von ihrer Tochter sperren, da ihr der Vorfall doch verdächtig vorkam.

In der Licher Straße in Berstadt stand gegen 13.50 Uhr ein Mann vor der Tür einer Seniorin, der ebenfalls angab von einer Bank zu kommen und nachfragte, wieviel Geld die Wölfersheimerin noch auf ihrem Konto hätte. Auch er versuchte die Bankkarte der Frau ausgehändigt zu bekommen und die PIN noch dazu. Beides gab ihm die Seniorin jedoch nicht. Beschrieben wird der falsche Bankmitarbeiter als 40 bis 50 Jahre alt, Deutscher, mit 1.90m auffällig groß und einer Glatze.

Nur wenig später, gegen 14.30 Uhr, ist es ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann, mit osteuropäischem Aussehen, schwarzer Jeans und schwarzer Lederjacke, der ebenfalls in der Licher Straße bei einer Seniorin klingelt. Er gibt an die Heizung ablesen zu müssen und fragte bei dieser Gelegenheit nach dem Konto der Seniorin. Dies weckte glücklicherweise Zweifel bei ihr, weshalb sie ihn wegschickt.

Erfolg hatte ein Mann, zu dem noch keine Personenbeschreibung vorliegt, der gegen 15.30 Uhr in der Querstraße in Södel bei einer Seniorin vorstellig wurde. Auch er gab sich als Bankmitarbeiter aus und ließ sich die EC-Karte aushändigen. Als der Seniorin später der Vorfall komisch vorkommt und sie mit ihrer Tochter darüber sprach, ist es schon zu spät. Von ihrem Konto fehlten bereits 1000 Euro, die an einem Geldautomaten in Schwalheim abgehoben wurden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Taten in einem Zusammenhang stehen und die Täter möglicherweise bei weiteren Seniorinnen und Senioren ihr Glück versuchten. Wer Hinweise zu den beschriebenen Männern geben kann, bei wem auch auf diese Weise vorgesprochen wurde oder wer möglicherweise selbst Opfer wurde, wird gebeten sich zeitnah mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, in Verbindung zu setzen.

Grundsätzlich gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, egal wer diese angeben angeblich zu sein. Verlangen Sie einen Ausweis und prüfen Sie genau, ob das Interesse des Vorsprechenden berechtigt sein kann. Gehen Sie auf Nummer sicher und ziehen Sie einen Verwandten oder Nachbarn hinzu, wenn Sie jemanden in Ihre Wohnung lassen möchten. Im Zweifelsfall können Sie sich jederzeit an die Polizei wenden, die Sie unter der Notrufnummer 110 am schnellsten erreichen. Händigen Sie niemals Wertsachen an Fremde aus und gegen Sie auch keine persönlichen Daten an diese weiter. Achten Sie auf Ihre älteren Mitbürger, stellen Sie sich als Ansprechpartner zur Verfügung und reden Sie mit Ihnen über die Betrugsmaschen, um Sie davor zu schützen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell