POL-FB: Garageneinbrüche in Bad Vilbel ++ Kennzeichendiebstähle in der Wetterau ++ Hinterrad demontiert und entwendet in Nidda ++ u.a.

Friedberg (ots) - Mehrere Einbrüche in Garagen

Bad Vilbel: Gleich mehrere Garagen suchten Einbrecher in der Zeit zwischen Montagnacht und Dienstagfrüh heim. Im Akazienweg hebelten sie die Tür zur Garage auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort schlugen sie eine Scheibe des darin abgestellten Mercedes ein, entnahmen persönliche Papiere aus dem Handschuhfach und eine im Auto abgelegte Handtasche mit. Noch auf ihrer Flucht stellten sie offenbar fest, dass die Tasche keine Wertgegenstände enthielt und ließen sie auf dem Gelände zurück.

Im gleichen Zeitraum wurde eine Garage im Ulmenweg aufgesucht. Auch hier wurde die Zugangstür aufgehebelt und aus dem Inneren ein grau-weißes Mountainbike der Marke Cube, sowie ein schwarzer Kinderroller Micro entwendet. Der Wert der Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 1100 Euro.

Indem sie ein Fenster zur Garage eines Anwesens in der Vogelsbergstraße einschlugen drangen Unbekannte in das Gebäude ein. Bei der im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag begangenen Tat erbeuteten die Einbrecher zwei orange Kettensägen und mehrere Geldscheinbehälter aus Spielautomaten. Die Beute hat einen ungefähren Wert von 800 Euro. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf etwa 500 Euro. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen, dass die Taten in Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher erbeuten Bargeld, Laptop und Tresor

Büdingen: In ein mehrstöckiges Gebäude am Marktplatz drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 17.40 Uhr und Dienstag gegen 7 Uhr ein. Nachdem sie zunächst erfolglos versucht hatten eine Fensterscheibe im Erdgeschoss einzuschlagen, gelangten sie durch ein Kellerfenster in das Haus. Im Inneren brachen sie diverse Türen und Schlösser auf, durchwühlten Schränke und entwendeten Bargeld, einen kleinen Tresor, ein Laptop und Briefmarken im Wert von über 2000 Euro. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Zwei hintere Kennzeichen gestohlen

Büdingen: Zwei Mal wurden in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagvormittag die hinteren amtlichen Kennzeichen von PKW entwendet. Eines der betroffenen Fahrzeuge, ein Opel Mokka, war in der Straße Am Wildenstein geparkt. Das andere, ein grauer Daimler stand in der Thiergartenstraße. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib der Kennzeichen nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Hinterrad entwendet

Nidda: Bei einem in der Emanuel-Eckstein-Anlage geparkten Ford Focus montierten dreiste Diebe das rechte Hinterrad ab. Im Laufe der Nacht von Sonntag auf Montag hoben sie das Fahrzeug an, demontierten das rechte Hinterrad und ließen den PKW auf einem fremden Reifen zurück. Das entwendete Rad samt Radmuttern hatte einen geschätzten Wert von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Beide amtlichen Kennzeichen entwendet

Rosbach: In der Zeit zwischen Freitag und Montag wurden an einem in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach geparkten Skoda Oktavia beide amtlichen Kennzeichen entwendet. Die Kennzeichen mit FÜ-Kennung waren an einem Firmenfahrzeug angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Beide OF-Kennzeichen von VW entwendet

Niddatal: Bei einem Im Kloster in Ilbenstadt geparkten VW Bus entwendeten bislang unbekannte Täter beide amtlichen Kennzeichen. Die Tat soll im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 13.45 Uhr am Dienstag geschehen sein. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung.

