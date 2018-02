POL-FB: Spiegel vom Auto abgetreten in Rodheim ++ Einbruch in Bruchenbrücken ++ Hauswand in Friedberg besprüht ++ Zeugen nach Unfallfluchten in Bad Nauheim und Butzbach gesucht

Friedberg (ots) - Unfallflucht

Bad Nauheim: Zeugen nach einer Unfallflucht in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße sucht die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0. Zwischen 18 Uhr am Samstag und 06.20 Uhr am Montag stieß ein Verkehrsteilnehmer gegen einen dort am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi A3 und richtete einen Schaden von etwa 1500 Euro an dem PKW an. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher.

Ford angefahren

Butzbach: Einen Schaden von rund 3500 Euro am Heck eines orangefarbenen Ford Ranger richtete ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen, zwischen 10.10 und 10.55 Uhr, an. Der PKW stand zu dieser Zeit in einer Parklücke am Bahnhofsvorplatz. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

Hauswand besprüht

Friedberg: Die Wand eines Gebäudes einer türkisch islamischen Gemeinde in der Königsberger Straße beschmierte ein Unbekannter in der Nacht zum Montag. Mit schwarzer Farbe besprühte er die Wand zwischen 22 und 04.30 Uhr. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Einbruch in Bruchenbrücken

Friedberg: Ein Fenster zu einem Wohnhaus zum Hahnengrund hebelten Einbrecher zwischen 08.15 und 17 Uhr am Montag auf. Die Täter durchsuchten das Haus und ließen Schmuck, zwei Handys und ein Tablet mitgehen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Spiegel ab

Rosbach: Am Freitag, gegen 16.30 Uhr, stellte eine Rosbacherin ihren grauen Ford Fiesta in der Holzhäuser Straße in Rodheim ab. Am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, bemerkte sie einen abgerissenen Autospiegel. Vermutlich durch Dagegentreten beschädigte ein Vandale diesen und richteten einen Schaden von 1000 Euro an. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

