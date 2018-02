POL-FB: Sieben Einbrüche in Vereinsheime in der Wetterau in den letzten Tagen - Polizei sucht Zeugen

Friedberg (ots) - Wetterau: Gleich sieben Anzeigen zu Einbrüchen zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen gingen in den vergangenen Tagen bei den Polizeidienststellen in der Wetterau ein. Die Täter hatten es auf jegliche Wertsachen abgesehen. Neben Elektrogeräten entwendeten sie auch Lebensmittel. Ob die Taten in einem Zusammenhang miteinander stehen, kann derzeit weder ausgeschlossen noch bestätigt werden, da noch keine Hinweise zu den Tätern vorliegen. Die Ermittler der Polizeidienststellen bitten um Hinweise. Wer konnte verdächtige Beobachtungen rund um die Sportheime machen? Wer kann Informationen zum Verbleib der Beute geben? Möglicherweise prahlten die Täter auch mit den Einbrüchen und machten sich so verdächtig.

Büdingen: Zwei Leere 30-Liter-Bierfässer (Bitburger) entwendeten Einbrecher in der Nacht zum Samstag aus einem Vereinsheim eines Sportvereines. An der Landstraße 3195 zwischen Wolf und Dudenrod am Sportplatz liegt das Objekt. Zwischen 16 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag beschädigten die Täter zunächst die Bewegungsmelder am Gebäude und hebelten anschließend eine Tür auf. Auch die Tür zu einem Geräteraum öffneten die Täter gewaltsam. Sie richteten dabei einen Schaden von etwa 200 Euro an. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Friedberg: Zu einem Angelsportheim im Brüder-Grimm-Weg in Dorheim verschafften sich Einbrecher zwischen 18 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Samstag gewaltsam Zutritt. Die Täter hebelten die Haupteingangstür auf. Abgesehen hatten die Einbrecher es nicht nur auf Elektrogeräte, wie eine Stil Kettensäge, einen Industriestaubsauger und ein Heizgebläse, sondern auch auf diverse Lebensmittel. Etwa 10 Getränkekisten (Bier, Cola, Wasser), rund 20 Rindswürstchen , 10 Tiefkühl-Baguettes, Spirituosen und Knabbereien nahmen die Täter mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Friedberg: Ebenfalls in Dorheim verschafften sich Einbrecher zwischen 16 Uhr am Samstag und 10.15 Uhr am Sonntag gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Wetteraustraße. Hier verursachten die Täter einen Schaden von etwa 1.400 Euro. Sie hebelten die Tür zum Sportheim auf, durchsuchten sämtliche Behältnisse und entwendeten einen Fernseher, einen Laptop, die Trinkgeldkasse und diverse Getränke. Hinweise auf die Täter nimmt in diesem Fall die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Münzenberg: Am Wäldchen in Trais-Münzenberg verschafften sich Einbrecher zwischen 00.30 und 18.40 Uhr am Freitag gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim, indem sie eine Tür aufhebelten. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und hebelten dabei eine weitere Tür im Inneren auf. Mitgehen ließen sie schließlich einen Beamer und einen Laptop. Um Hinweise in diesem Fall bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

Rockenberg: Zwei Laptop und ein Mischpult ließen Einbrecher zwischen 21 Uhr am Freitag und 19 Uhr am Samstag aus einem Vereinsheim in der Münzenberger Straße mitgehen. Durch ein Fenster gelangten die Täter gewaltsam in das Vereinsheim. Im Inneren hebelten die Täter zwei weitere Türen auf. Es entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise.

Wölfersheim: Um Hinweise zu einem Einbruchversuch in ein Vereinsheim An den Baumgärten bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0. Zwischen 12 Uhr am Donnerstag und 12.50 Uhr am Freitag müssen die Täter am Werk gewesen sein, die die Tür zum Vereinsheim aufzubrechen versuchten. Die Täter blieben in diesem Fall erfolglos. Sie richten einen Schaden von etwa 1000 Euro an, konnten jedoch nicht in das Sportheim gelangen.

Wölfersheim: Mehr Erfolg hatten Einbrecher Am Sportfeld in Berstadt. Zwischen 15 Uhr am Samstag und 09 Uhr am Sonntag hebelten sie die Tür zu dem dortigen Vereinsheim auf und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei entwendeten sie mindestens einen Fernseher. Der entstandene Schaden durch die Tat beläuft sich auf rund 1700 Euro. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

