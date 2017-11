POL-FB: Falsche Zivilpolizisten versuchten Verkehrsteilnehmer anzuhalten ++ In Butzbach im Schwimmbad gefilmt ++ Altenstädter mit gefährlicher Fahrweise ++ Audi verkratzt ++ Peugeot in Griedel angefahren

Friedberg (ots) - Gefährliche Fahrweise

Altenstadt: Am vergangenen Donnerstag (06. November) fiel ein Altenstädter durch seine gefährliche Fahrweise auf. Von Niederdorfelden auf der Bundesstraße 521 nach Altenstadt fuhr er mit seinem schwarzen Chevrolet am Nachmittag. Neben einer deutlich überhöhten Geschwindigkeit nahm er es auch sonst mit den Verkehrsregeln nicht ganz so genau. Er missachtete Stoppschilder, ignorierte das Rotlicht einer Ampel und überholte schließlich trotz durchgezogener Linie. Kurz hinter Altenstadt-Höchst überholte er über eine Sperrfläche, bei durchgezogener Linie und Gegenverkehr einen dunklen VW Golf älteren Baujahres. Dabei schnitt er den Golffahrer, der ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, sucht nun Zeugen des Vorfall, der sich gegen 15.45 Uhr ereignete. Insbesondere der entgegenkommende Autofahrer und der Fahrer des überholten Golf werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Audi verkratzt

Bad Nauheim: Mehrere Kratzer auf der Fahrerseite ihre Audi musste eine Bad Nauheimerin nach ihrem Einkauf im Aldi in der Hubert-Vergölst-Straße in Schwalheim feststellen. Zwischen 09 und 09.20 Uhr am heutigen Donnerstagmorgen hatte sie dafür ihren PKW unbeaufsichtigt auf dem Parkplatz stehen lassen. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie den Schaden, der Reparaturkosten von rund 1000 Euro bedeutet. Hinweise auf den Verursacher der Schäden erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Im Schwimmbad gefilmt

Butzbach: Am Dienstagabend, gegen 19.35 Uhr, befand sich eine 21-jährige Butzbacherin im Hallenbad in einer Umkleidekabine, um sich nach dem Schwimmen anzuziehen. Dabei bemerkte sie wie jemand ein Handy unter der Kabinentrennwand durch hielt und in ihre Kabine hinein filmte. Laut wies sie darauf hin dies zu unterlassen, woraufhin die unbekannte Person schnell das Handy zurückzog. Während die Butzbacherin die Bademeisterin über den Vorfall informierte, gelang es der Person das Schwimmbad zu verlassen. Vermutlich handelte es sich um einen Mann, der eine blaue Jeans und vermutlich blaugraue Schuhe trug. Schwimmbadgäste oder Passanten vor dem Schwimmbad werden um weitere Hinweise gebeten, die die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegennimmt.

Unfallflucht

Butzbach: Am Bergwerk in Griedel parkte ein Butzbacher seinen blauen Peugeot 206 am Fahrbahnrand. Zwischen 06 und 10.30 Uhr am gestrigen Mittwoch stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Peugeot und richtete am rechten Heck einen Schaden von rund 2000 Euro an. Da der Unfallverursacher flüchtete ermittelt nun die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, und bittet um Hinweise.

Blaulicht auf dem Dach - falsche Zivilbeamte

Ober-Mörlen: Wegen des Verdachtes der Amtsanmaßung ermittelt die Polizei in Butzbach gegen einen 22-jährigen Bad Nauheimer und einen 23-jährigen Butzbacher. In der vergangenen Nacht, um kurz nach Mitternacht, meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei eine verdächtige Beobachtung im Bereich der Illegalen Auffahrt zur Tank- und Rastanlage Wetterau. Zwei Männer mit einem silberfarbenen PKW und einem Blaulicht auf dem Dach versuchten dort Verkehrsteilnehmer anzuhalten. Skeptisch ob der vermeintlichen Zivilbeamten informierten die Passanten die richtige Polizei, die dort keine Kollegen im Einsatz hatte. Sie konnten jedoch den beschriebenen PKW und zwei Insassen antreffen und kontrollieren. Das Blaulicht - ein Magnetwarnleuchte - hatten sie inzwischen vom Autodach genommen und im Fahrzeug liegen. Weitere Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, in Verbindung zu setzen.

