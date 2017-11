POL-FB: Falscher Telekom-Mitarbeiter stielt Schmuck in Bad Nauheim ++ Zeugen nach verlorenem Kanister mit Salzsäure auf der A5 gesucht ++ Drei Verletzte nach Unfall auf der A 45 bei Münzenberg

Friedberg (ots) - Kanister mit Salzsäure verloren - Hinweise erbeten

Autobahn 5: Am heutigen Morgen verlor ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf der Autobahn 5 zwischen Friedberg und der Raststätte Wetterau einen Kanister. Passierende Verkehrsteilnehmer meldeten den auf dem Seitenstreifen liegenden Kanister und eine daraus austretende Flüssigkeit der Polizei. Wie sich herausstellte handelte es sich um einen 5-Liter-Kanister, der gegen 09.45 Uhr während der Fahrt von einem LKW fiel. Bei der zum Teil austretenden Flüssigkeit handelt es sich um 30-prozentige Salzsäure. Diese wurde von der Feuerwehr aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt. Verletzt wurde niemand. Möglicherweise handelte es sich bei dem LKW, der die Ladung verlor um einen Betonmischer, der ein rotes Führerhaus und einen hellen Aufbau haben könnte. Um weitere Hinweise auf den Verlierer bittet die Polizeiautobahnstation Mittelhessen, Tel. 06033-7043-0.

***

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Autobahn 45: Zu spät bemerkte heute Mittag vermutlich eine 56-Jährige aus Schwaigern den vor ihr abbremsenden Mercedes eines 38-jährigen Nürnbergers. Mit ihrem Porsche fuhr sie auf den Mercedes, wodurch dieser zudem mit der Mittelleitplanke kollidierte. Zum Unfall kam es gegen 11.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Münzenberg und dem Gambacher Kreuz. Die 56-Jährige verletzte sich dabei schwer. Der Nürnberger und sein Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 31.000 Euro.

***

Falscher Telekom-Mitarbeiter

Bad Nauheim: Am heutigen Mittwochmittag kam eine Bad Nauheimerin gerade von ihrem Einkauf nach Hause, als sie im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Homburger Straße von einem angeblichen Telekom-Mitarbeiter angesprochen wurde. Erst nachdem der Mann in der Wohnung war, dort angeblich Reparaturen vornahm und nach einer halben Stunde das Haus wieder verließ, bemerkte die Seniorin, dass es sich um einen Trickdieb gehandelt haben könnte. Tatsächlich stellte sich heraus, dass Schmuck aus der Wohnung fehlte, welcher vermutlich durch den Fremden gestohlen wurde. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet daher um weitere Hinweise auf den Mann. Er wird als etwa 40 Jahre alt, 1.86 m groß, mit kurzen dunkelblonden Haaren beschrieben. Die Bad Nauheimerin vermutet, dass es sich um einen Deutschen handelte. Er trug einen blauen Anzug und führte eine Aktenmappe mit.

