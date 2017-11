POL-FB: Hydraulik-Bohrhämmer von Baustellen in Karben und Rosbach gestohlen ++ Einbruchversuch in Ober-Mörlen ++ Wasserpumpe aus Kurpark Bad Salzhausen gestohlen ++ Unfallflucht in Friedberg

Friedberg (ots) - Unfallflucht in Tiefgarage

Friedberg: Einen Schaden von etwa 1500 Euro an einem weißen Peugeot 207 verursachte ein Unbekannter am heutigen Montag in der Tiefgarage am Europaplatz. Zwischen 11.35 und 12.30 Uhr war der Peugeot dort abgestellt. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

***

Wasserpumpe aus Kurpark gestohlen

Nidda: Am vergangenen Wochenende entwendeten Diebe aus einem Teich im Kurpark in Bad Salzhausen eine Drucktauchpumpe im Wert von 180 Euro. Mit dieser Pumpe wurde das Wasser aus dem Teich zu einem Wasserrad befördert. Am Freitag um 13 Uhr war die Pumpe noch da, am Montagmorgen um 07.30 Uhr fehlte von ihr jede Spur. Hinweise auf die Diebe erbittet die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707.

***

Einbruchversuch

Ober-Mörlen: Hinweise nach einem Einbruchversuch in eine Lagerhalle erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0. Zwischen 14 Uhr am Samstag und 08.40 Uhr am Montag versuchten Unbekannte eine Tür zum Lagerraum einer Reparaturwerkstatt aufzubrechen. Sie gelangten zwar nicht in das Lager in der Dieselstraße, richteten jedoch einen Schaden von etwa 500 Euro durch ihre Hebelversuche an der Tür an.

***

Zwei Baustellen - zwei Hydraulikhammer entwendet

Karben/Rosbach: Zwei Diebstähle von Baustellenmaterial zeigten betroffene Firmen am heutigen Morgen an. Sie könnten in einem Zusammenhang miteinander stehen.

Von der Baustelle im Baugebiet Die Sang in Ober-Rosbach entwendeten Diebe einen etwa 5000 Euro teuren Hydraulik-Hammer für einen Bagger. Irgendwann zwischen 15 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr am Montag transportierten die Täter das Gerät ab. Es wiegt etwa 500 Kilogramm und konnte daher nicht einfach weggetragen werden.

Auch von einer Baustelle an der Bundesstraße 3 bei Kloppenheim entwendeten Diebe einen Hydraulik-Bohrhammer. Auf einen Zeitraum zwischen 13 Uhr am Freitag und 08.45 Uhr am heutigen Montag kann die Tatzeit in diesem Fall eingegrenzt werden. Auch dieser Hammer hat einen Wert von etwa 5000 Euro und ein erhebliches Gewicht.

Zeugen die Möglicherweise den Abtransport - nicht ahnend, dass es sich um einen Diebstahl handelte - beobachteten, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, oder in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, in Verbindung zu setzen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell