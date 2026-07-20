Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Grillfeuer löst Vegetationsbrand an den Rheinwiesen aus - Zeugen gesucht

Oestrich-Winkel / Geisenheim (ots)

Am Montag, den 20.07.26 gegen 18:55 Uhr (Feststellzeit) kam es im Naturschutzgebiet Rheinwiesen von Oestrich-Winkel und Geisenheim im unmittelbaren Uferbereich bei Rhein-Kilometer 521,800 zu einem Flächenbrand. Unbekannte Täter haben augenscheinlich am Ufer gegrillt. Mutmaßlich wurde der angrenzende Baumbestand in Brand gesetzt. Dabei wurden drei große Bäume sowie das angrenzende Totholz auf einer Fläche von ca. 50 m³ zerstört. Durch Zeugen konnten zwei männliche Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie die Örtlichkeit fluchtartig mit dunklen Fahrrädern in Richtung des angrenzenden Naturschutzgebietes Geisenheim verließen.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

jeweils männlich,

bekleidet mit je einem schwarzen und einem weißen T-Shirt, 2 dunkle Fahrräder, weiteres nicht bekannt.

Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht, gelöscht und die weitere Ausbreitung verhindert werden. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Vorfalles beitragen, nimmt die Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer: 06722-40360 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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