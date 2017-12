Gernsheim (ots) - Ein Zeuge fand am Fr., 22.12.17, gg. 13:17 Uhr bei einem Spaziergang am Rhein an der Nato-Rampe Gernsheim am Ufer und im Wasser liegend(Ufernah) Munition. Aufgrund des guten Zustandes der Patronen dürften diese erst kurze Zeit im Wasser liegen. Nach Rücksprache mit dem HLKA und K 10 Rüsselsheim konnte die Munition der Vernichtung zugeführt werden.

