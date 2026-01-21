Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG nach Raubserie: Zeuge gesucht

Wiesbaden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Hessischen Landeskriminalamts (HLKA)

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das HLKA bitten um Hinweise zu einem bislang unbekannten Zeugen im Zusammenhang mit einer überregionalen Raubserie, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt.

Die Ermittlungen betreffen eine Serie von Raubstraftaten mit mindestens 15 Taten, die seit 1998 begangen werden. Ein besonderer Schwerpunkt der Taten liegt in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die bislang letzte bekannte Tat dieser Serie ereignete sich am 17. April 2025 in Wiesbaden-Nordenstadt. An jenem Donnerstagmorgen wurde eine Volksbankfiliale in der Straße "An der Schule" in Wiesbaden überfallen.

Ein maskierter Mann betrat gegen 08:15 Uhr die Bankfiliale, bedrohte zwei Angestellte mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand und forderte Bargeld. Mit mehreren tausend Euro flüchtete der Räuber mit einem schwarzen Klappfahrrad in unbekannte Richtung. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/6015335

Im Zusammenhang mit diesem Bankraub ist es im Laufe der weiteren Ermittlungen gelungen, Lichtbilder einer Person zu erhalten, die als Zeuge für die weitere Aufklärung der Taten von Bedeutung sein könnte. Die abgebildete Person oder Personen, die diese kennen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Darüber hinaus fragt die Polizei:

Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben?

Hinweise nimmt das HLKA unter der Rufnummer 0611/ 838383 oder per Mail: Hinweise-Kapitaldelikte.hlka@polizei.hessen.de entgegen

