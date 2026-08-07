Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Trickdiebstähle in Wohnungen +++ 35-Jährige mit Messer bedroht +++ Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen in Wiesbaden - zahlreiche Verstöße festgestellt

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Trickdiebstähle in Wohnungen, Wiesbaden, Montag, 03.08.2026, bis Donnerstag, 06.08.2026

(kq)In den vergangenen Tagen verschafften sich unbekannte Täterinnen und Täter unter Vorwänden Zutritt zu Wohnungen in Wiesbaden und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Am Montag klingelten gegen 13:00 Uhr zwei unbekannte Frauen an der Wohnung einer 70-Jährigen in der Parkstraße in Wiesbaden-Nordost. Eine der Täterinnen gab an, einen Zettel für eine Nachbarin schreiben zu wollen und kein Deutsch zu sprechen. Während sie die Seniorin im Wohnzimmer ablenkte, durchsuchte ihre Komplizin das Schlafzimmer und entwendete Bargeld. Anschließend flüchteten beide Frauen. Eine Täterin wurde als etwa 35 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß beschrieben. Sie hatte halblange dunkle Haare und trug einen dunkelblauen Rock sowie ein dunkelgrünes T-Shirt. Ihre Komplizin soll etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Sie hatte lange dunkelbraune Haare und trug ein dunkles geblümtes Kleid.

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täterinnen unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 98-Jährigen in der Von-Leyden-Straße in Wiesbaden-Bierstadt. Während eine der Frauen die Seniorin in der Küche ablenkte, durchsuchte die zweite Täterin das Schlafzimmer und entwendete Schmuck. Eine der Frauen wurde als etwa 1,60 Meter groß beschrieben. Sie hatte mittelblonde, schulterlange Haare und trug ein weißes Oberteil sowie eine weiße Dreiviertelhose. Im Bereich des Schlüsselbeins hatte sie ein Tattoo.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14:15 Uhr in der Straße "Im Sampel" in Mainz-Kostheim. Dort gab ein unbekannter Täter einen vermeintlichen Wasserschaden vor und gelangte so in die Wohnung einer Bewohnerin. Während er sie in der Küche ablenkte, betrat ein weiterer Täter die Wohnung und durchsuchte mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Einer der Täter wurde als etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte lichtes dunkles Haar und sprach Deutsch mit Akzent. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer kurzen beigen Hose.

Die Polizei warnt insbesondere davor, unbekannte Personen in die eigene Wohnung zu lassen. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. 35-Jährige mit Messer bedroht,

Wiesbaden-Mitte, Moritzstraße, Donnerstag, 06.08.2026, 02:00 Uhr

(kq)In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Moritzstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Mann und einer 35-Jährigen.

Im Verlauf eines zunächst verbalen Streits zog der Mann die 35-Jährige unvermittelt an den Haaren aus einer Shisha-Bar und versuchte anschließend, sie mit einem Messer zu verletzen. Ein Zeuge griff ein, brachte den 55-Jährigen zu Boden und verhinderte dadurch weitere Handlungen.

Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Mann vor Ort fest. Der 55-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen in Wiesbaden - zahlreiche Verstöße festgestellt, Wiesbaden, Donnerstag, 06.08.2026, 18:00 Uhr bis Freitag, 07.08.2026, 02:00 Uhr

(kq)Die Polizeidirektion Wiesbaden führte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im gesamten Wiesbadener Stadtgebiet umfangreiche Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen durch.

Die Maßnahmen wurden durch den Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden organisiert und gemeinsam mit Kräften der fünf Wiesbadener Polizeireviere durchgeführt. Zwischen 18:00 Uhr und 02:00 Uhr richtete die Polizei insgesamt sieben Messstellen ein. Neben Geschwindigkeitsverstößen stellten die Einsatzkräfte dabei auch weitere Verkehrsverstöße und Straftaten fest.

Auf der Theodor-Heuss-Brücke wurde ein aus Mainz kommendes Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 87 km/h gemessen. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Bei einer Kontrolle im Bereich Klarenthaler Straße / Blumenthalstraße stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass ein Autofahrer zwei Kinder auf der Rückbank ohne jegliche Sicherung beförderte. Eine Überprüfung des Mannes ergab darüber hinaus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Der Fahrer wurde daraufhin festgenommen und zur weiteren Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf ein Polizeirevier gebracht.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich auf der Theodor-Heuss-Brücke. Ein Fahrer eines blauen VW Polo sollte nach einer Geschwindigkeitsmessung kontrolliert werden, beschleunigte jedoch und entzog sich der Kontrolle. Hierbei fuhr er zeitweise in den Gegenverkehr und flüchtete in Richtung Rampenstraße. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte das Fahrzeug wenig später aufgefunden werden. Als eine Person zu dem Pkw zurückkehrte und wegfahren wollte, wurde sie durch Polizeikräfte festgenommen.

Gegen den Fahrer wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Polizei wird auch weiterhin Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchführen. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den wesentlichen Ursachen schwerer Verkehrsunfälle.

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