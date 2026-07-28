Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mann nimmt sexuelle Handlungen an sich vor

Wiesbaden (ots)

Mann nimmt sexuelle Handlungen an sich vor, Wiesbaden-Rheingauviertel, Kurt-Schumacher-Ring, Montag, 27.07.2026, 10:00 Uhr

(kq)Am Montagvormittag wurde eine Frau in einer Parkanlage am Kurt-Schumacher-Ring von einem unbekannten Mann belästigt.

Die Geschädigte hielt sich gegen 10:00 Uhr gemeinsam mit ihrem Kleinkind im Bereich des Wellritzbachs auf, als sie auf der gegenüberliegenden Wiese einen Mann bemerkte, der über seiner Kleidung sexuelle Handlungen an sich vornahm. Dabei blickte er in Richtung der Frau.

Der Unbekannte wurde als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug eine dunkle Kappe und führte ein rotes Fahrrad mit sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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