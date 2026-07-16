Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 66-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

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Wiesbaden (ots)

66-Jähriger aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, seit Mittwoch, 15.07.2026

(kq)Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 66-jährigen Kurt Josef Morelli aus Wiesbaden.

Der Mann wurde am heutigen Donnerstag, den 16.07.2026, gegen 00:00 Uhr durch das St. Josephs-Hospital Wiesbaden als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde er am Mittwochabend, den 15.07.2026, gegen 21:00 Uhr bei einem Pflegerrundgang gesehen. Anschließend verließ er das Krankenhaus in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin konnte gegen 21:13 Uhr beobachten, wie sich der Vermisste in Richtung der Reisinger Anlagen bewegte. Dort konnte er jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Kurt Josef Morelli ist desorientiert und dringend auf medizinische Behandlung angewiesen. Derzeit ist davon auszugehen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der 66-Jährige ist etwa 1,90 Meter groß, von kräftiger Statur und hat kurzes graues Haar beziehungsweise einen Haarkranz. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er oberkörperfrei und lediglich mit einer roten Badehose bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Kurt Josef Morelli werden von der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

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