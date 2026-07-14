Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 45-Jährige aus Wiesbaden vermisst

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Wiesbaden (ots)

45-Jährige aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, seit Montag, 13.07.2026

(kq) Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 45-jährigen Osatohanmwen Ajayi aus Wiesbaden.

Die Frau wird seit Montag, den 13.07.2026, vermisst. Am Montagmorgen wurde sie noch durch den Pflegedienst angetroffen. Bei einem weiteren Besuch am Mittag konnte sie jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Osatohanmwen Ajayi wird dreimal täglich durch einen Pflegedienst aufgesucht, welcher ihr erforderliche Medikamente verabreicht. Derzeit ist davon auszugehen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Zudem ist sie örtlich und zeitlich nicht orientiert.

Die 45-Jährige ist circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Auffällig ist ein deutlich ausgeprägter Bauch. Sie hat ein "afrikanisches Erscheinungsbild" und graues Haar, das sie meist zu einem Zopf trägt. In letzter Zeit soll sie zudem häufiger eine glatte Perücke getragen haben.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Osatohanmwen Ajayi werden von der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

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