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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 15-Jährige aus Wiesbaden vermisst

POL-WI: 15-Jährige aus Wiesbaden vermisst
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Wiesbaden (ots)

15-Jährige aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, seit Mittwoch, 01.07.2026, 21:00 Uhr

(kq)Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15-jährigen Rania Jarroudi.

Rania verließ am Mittwoch, den 01.07.2026, gegen 21:00 Uhr ihre Wohnanschrift in Wiesbaden und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist circa 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat ein "südländisches Erscheinungsbild", braune Augen und trägt ein schwarzes Kopftuch.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Rania Jarroudi nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 3450 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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