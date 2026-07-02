Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche

Wiesbaden (ots)

Einbrüche,

Wiesbaden, Mittwoch, 01.07.2026, 18:00 Uhr - 23:50 Uhr

(kq)Am Mittwoch kam es in Wiesbaden zu zwei Einbrüchen.

Zwischen 18:00 Uhr und 19:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Niederwaldstraße. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten unerkannt mit Diebesgut.

Am späten Mittwochabend, gegen 23:50 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Metzgerei in der Reichsapfelstraße in Wiesbaden-Schierstein ein. Der Einbrecher warf einen Gullideckel in die Eingangstür und gelangte anschließend durch die beschädigte Tür in die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der Täter flüchtete.

Der Mann wird als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Er habe eine Glatze gehabt und kurze Bekleidung getragen. Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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