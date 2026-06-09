Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: In Gartenhütte eingebrochen

Wiesbaden (ots)

In Gartenhütte eingebrochen,

Wiesbaden/Mainz-Kastel, Schmalweg, Mittwoch, 03.06.2026, 21:00 Uhr - Montag, 08.06.2026, 19:00 Uhr

(kq)Im Zeitraum von Mittwoch bis Montag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Gartengrundstück in der Straße "Schmalweg".

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Einbrecher eine Scheibe der dortigen Gartenhütte ein und gelangten so in das Innere. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt mit Diebesgut.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

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