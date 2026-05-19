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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 16-Jährige aus Wiesbaden vermisst

POL-WI: 16-Jährige aus Wiesbaden vermisst
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Wiesbaden (ots)

16-Jährige aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Dienstag, 19.05.2026

(da)Seit Montag wird die 16-jährige Joana-Joy Gaeth aus Wiesbaden vermisst. Sie verließ am 11. Mai ihre Wohnanschrift und ist mittlerweile unbekannten Aufenthalts. Joana ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur, kurze, dunkelbraun getönte Haare und ein Septum in der Nase. Über ihre aktuelle Kleidung ist bislang nichts bekannt. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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