POL-WI: 15-Jährige aus Wiesbaden vermisst

15-Jährige aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, 15.09.2025

(fp)Seit dem 15.09.2025 wird die 15-jährige Teresa Seidel aus Wiesbaden vermisst. Die Jugendliche verließ die elterliche Wohnung und kehrte bislang nicht wieder zurück. Sie ist ca. 170cm groß, schlank und hat glatte blonde Haare sowie ein Nasenpiercing. Zur Bekleidung ist derzeit nichts bekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Jugendliche in Wiesbaden oder im Frankfurter Gallusviertel aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

