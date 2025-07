POL-WI: 14-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots) - 1. Einbruch in ein Restaurant - Besitzer sieht Täter flüchten Wiesbaden, Mitte, Mauergasse, Donnerstag, 17.07.202, 05.25 Uhr (se)Am frühen Donnerstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Mauergasse in Wiesbaden. Der bislang unbekannte Täter konnte noch auf der Flucht vom Restaurantbesitzer gesehen werden, entkam jedoch. Gegen ...

mehr