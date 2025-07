Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Sandra Landgraf aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Rheinstraße, seit dem 27.06.2025

Wiesbaden (ots)

(he)Seit vergangenem Freitag wird die 32-jährige Sandra Landgraf aus Wiesbaden vermisst. Frau Landgraf leidet unter einer psychischen Erkrankung und wohnt freiwillig in einer entsprechenden Einrichtung. In dieser wurde sie letztmalig am 27.06.2025 gesehen. Die Vermisste ist circa 1,50 Meter klein, von kräftiger Statur, trägt braune Haare und führt gegebenenfalls einen braunen Rucksack mit sich. Aufgrund ihrer Erkrankung betet Frau Landgraf krampfhaft über mehrere Stunden am Tag hinweg. Auffällig ist weiterhin ein Kopftuch, welches ersten Erkenntnissen zufolge wie eine Windel aussieht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Vermissten.

