POL-WI: Unbekannter Toter im Rhein

Wiesbaden (ots) - 1. Einbrecher festgenommen, Wiesbaden-Rheingauviertel, Eschbornstraße, 29.05.2025, 19:00 Uhr bis 30.05.2025, 05:15 Uhr (mv)Am frühen Freitagmorgen wurde ein Tatverdächtiger kurz nach einem Einbruch in einen Keller in der Wiesbadener Eschbornstraße festgenommen. Ein Einbrecher drang in der Nacht ...

mehr