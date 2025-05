Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 57-jährige Frau aus Wiesbaden vermisst

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

57-jährige Frau aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Aarstraße, 26.05.2025, 21:15 Uhr

(mv) Seit Montagabend wird die 57-jährige Jacqueline Pasnon aus Wiesbaden vermisst. Die Vermisste verließ im Laufe des gestrigen Tages die Wohnung in der Aarstraße in unbekannte Richtung. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die vermisste Person in einer hilflosen Lage befindet. Frau Pasnon ist 168 cm groß, schmal und hat schulterlange, blonde, lockige Haare. Sie trägt eine Brille und ist wahrscheinlich mit ihrem roten Hyundai i30 mit dem amtlichen Kennzeichen WI-JY 291 unterwegs. Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 -0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell